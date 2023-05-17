Deltan diz que cassação de seu mandato é festa para corruptos e Lula

BRASÍLIA - O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou nesta quarta-feira (17) que perdeu o mandato por combater a corrupção.

"A verdade é uma só, perdi meu mandato porque combati a corrupção. Hoje é dia de festa para os corruptos e dia de festa para Lula ", disse o ex-coordenador da Operação Lava Jato

"Fui cassado por vingança. Fui cassado porque ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar o sistema de corrupção", afirma, em pronunciamento ao lado de parlamentares, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Deltan Dallagnol fez pronunciamento após ter o mandato cassado Crédito: Bruno Spada/Câmara

Por unanimidade, os ministros da corte eleitoral entenderam que o ex-coordenador da Lava Jato deveria ter sido enquadrado na Lei da Ficha Limpa por deixar a carreira de procurador da República enquanto estava envolvido em sindicâncias junto ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público).

Além de Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis (PL-DF) e Lucas Redecker (PSDB-RS) acompanharam a entrevista em solidariedade ao colega.

Alguns deles seguram placas escritas "perseguição política", "vivemos numa ditadura" e "unidos com Deltan".

Deltan creditou a decisão do TSE por sua atuação à frente da Lava Jato, e disse que o tribunal "inventou uma inelegibilidade imaginária" para retirar seu mandato.

"Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. Gilmar Mendes está em festa, Aécio Neves está em festa, Eduardo Cunha está em festa, Beto Richa está em festa", declara.

Ele classificou a decisão como "esdrúxula" e fez críticas ao ministro Benedito Gonçalves, relator do processo, e aos demais integrantes do tribunal.

Deltan afirmou que a lei determina que apenas integrantes do MPF que tenham deixado o cargo com PAD (processo administrativo disciplinar) pendente devem ser enquadrados na Lei da Ficha Limpa, o que não é seu caso. "A lei é clara e objetiva. Existia algum PAD? Não, nenhum, zero. É como punir alguém por crime futuro ou pior, punir por condenação que não existe", disse.

Segundo ele, a corte eleitoral "fraudou a lei e a Constituição".