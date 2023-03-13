Defesa diz ao TCU que Bolsonaro entregará segundo estojo de joias

A defesa alegou que, apesar de não ter sido informada sobre abertura de inquérito no caso, decidiu entregar os itens e ficar à disposição das autoridades.

Pacote de joias trazidas da Arábia Saudita que foram incorporadas ao acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Os advogados alegam que souberam do caso apenas através da imprensa, e disseram que o ex-presidente está disponível para prestar depoimento.

Além do estojo, o governo Bolsonaro também tentou entrar com um outro conjunto de joias, este avaliado em R$ 16,5 milhões, que seria um presente para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro

As peças de diamantes, no entanto, foram barradas pela Receita Federal no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), em outubro de 2021.

O conjunto é composto por um relógio com pulseira em couro, par de abotoaduras, caneta rosa gold, anel e um masbaha (espécie de rosário islâmico) rosa gold — todos os itens pertencem à marca de luxo suíça Chopard.

As joias entraram no Brasil sem serem declaradas à Receita Federal e, portanto, foram trazidas ilegalmente pela comitiva do governo, o que configura crime.

Pela legislação nacional, todos os itens vindos do exterior, com valor superior a mil dólares, devem ser declarados à Receita Federal, que cobrará os impostos devidos.