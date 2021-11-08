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"Inconformismo"

Defesa de Moro pede posição da PGR sobre depoimento de Bolsonaro

Advogados de ex-ministro alegam que Polícia Federal ouviu presidente à noite e sem presença de procuradores e dos advogados e pedem para registrar o "inconformismo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2021 às 16:37

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:37

Ex-ministro da Justiça Sergio Moro
Ex-ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
defesa de Sergio Moro protocolou um pedido no inquérito sobre a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal em que solicita manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o presidente ter sido ouvido sem a presença de procuradores e dos advogados do ex-ministro.
A PF interrogou Bolsonaro na noite de quarta-feira (3), no Palácio do Planalto, sobre a acusação de interferência política dele na instituição.
"Esperavam os signatários da presente serem comunicados da data de oitiva do segundo investigado e assim também o fosse a própria PGR mantendo-se o mesmo procedimento adotado quando do depoimento prestado pelo ex-Ministro Sérgio Fernando Moro, em homenagem à isonomia processual", diz o pedido.
Os advogados pedem no documento para registrar o "inconformismo" com a realização do depoimento sem a presença dos procuradores e da defesa e solicitam uma posição da PGR "sobre a regularidade do procedimento adotado, pela Polícia Federal, para a oitiva do senhor Presidente da República".

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