Defesa de Moro pede posição da PGR sobre depoimento de Bolsonaro

Ex-ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

A PF interrogou Bolsonaro na noite de quarta-feira (3), no Palácio do Planalto, sobre a acusação de interferência política dele na instituição.

"Esperavam os signatários da presente serem comunicados da data de oitiva do segundo investigado e assim também o fosse a própria PGR mantendo-se o mesmo procedimento adotado quando do depoimento prestado pelo ex-Ministro Sérgio Fernando Moro, em homenagem à isonomia processual", diz o pedido.