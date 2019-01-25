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Grave dano

Defesa Civil Nacional vai a Brumadinho (MG) avaliar situação

A equipe do Ministério de Desenvolvimento Regional deve chegar a Brumadinho nesta sexta-feira (25) à noite

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 17:05

Publicado em 

25 jan 2019 às 17:05
Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, na Grande BH, em Minas Gerais Crédito: Alan Silva Gomes
Uma equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, está se dirigindo à Brumadinho (MG), cidade próxima da capital Belo Horizonte, para avaliar a situação após o rompimento de uma barragem no município.
Fazem parte da equipe o secretário, Alexandre Lucas; o diretor do Centro Nacional de Monitoramento, Armin Braun, e técnicos da Defesa Civil. O ministério informou que está em contato com a Defesa Civil da prefeitura, à frente da atuação em razão do episódio. A equipe do Ministério de Desenvolvimento Regional deve chegar a Brumadinho nesta sexta-feira (25) à noite.
A barragem pertence à mineradora Vale, a mesma empresa responsável pela estrutura que rompeu na também cidade mineira de Mariana. Em nota, a empresa informou que se trata de uma barragem na Mina Feijão.
“As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Ainda não há confirmação se há feridos no local. A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens”, informou a empresa.
Segundo a empresa, a prioridade é “preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade”.
O comunicado não explica a causa do rompimento.

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