Defesa Civil Nacional vai a Brumadinho (MG) avaliar situação

Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, na Grande BH, em Minas Gerais Crédito: Alan Silva Gomes

Uma equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil , vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, está se dirigindo à Brumadinho (MG), cidade próxima da capital Belo Horizonte , para avaliar a situação após o rompimento de uma barragem no município.

Fazem parte da equipe o secretário, Alexandre Lucas; o diretor do Centro Nacional de Monitoramento, Armin Braun, e técnicos da Defesa Civil. O ministério informou que está em contato com a Defesa Civil da prefeitura, à frente da atuação em razão do episódio. A equipe do Ministério de Desenvolvimento Regional deve chegar a Brumadinho nesta sexta-feira (25) à noite.

A barragem pertence à mineradora Vale, a mesma empresa responsável pela estrutura que rompeu na também cidade mineira de Mariana. Em nota, a empresa informou que se trata de uma barragem na Mina Feijão.

“As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Ainda não há confirmação se há feridos no local. A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens”, informou a empresa.

Segundo a empresa, a prioridade é “preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade”.