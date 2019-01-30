Defesa Civil divulga plano para casos de risco em outras barragens

Militares israelenses começam resgate de vítimas em Brumadinho Crédito: Divulgação | Israel Defense Forces

Defesa Civil de Minas Gerais divulgou há pouco um “plano de contingência” no caso de riscos relacionados às barragens da região de Brumadinho que não se romperam. Mas, segundo o porta-voz da corporação, Tenente-coronel Flávio Godinho, tal medida é preventiva, uma vez que nenhuma outra barragem está com risco de rompimento.

Segundo o representante do órgão, as demais barragens estão no nível de segurança 1. O risco aumenta quando a classificação passa para níveis superiores, como 2 ou 3. Contudo, acrescentou Godinho, não há situações deste tipo ainda na região.

Em nota, a Defesa Civil designou locais para os quais moradores e pessoas da área devem se dirigir esta situação hipotética. “A Defesa Civil divulga pontos como medida preventiva em caso de elevação do risco”, sublinhou o comunicado.

“As Polícia Civil e a Polícia Militar estão monitorando as barragens em tempo real para, em caso de mudança na situação, haja aviso por meio de sirenes para que a população possa se deslocar de forma organizada e ordeira”, afirmou Godinho.

MORTOS E DESAPARECIDOS

No boletim da Defesa Civil divulgado nesta quarta-feira (30) foram confirmadas 84 mortes, sendo 42 corpos encontrados, 276 desaparecidos e 391 pessoas localizadas.

Segundo Flávio Godinho, o número de desalojados subiu de 135 para 176. As pessoas foram alojadas em hoteis e hospedagens próximas. Ele informou que as autoridades farão conferência junto a essas pessoas para avaliar se os estabelecimentos estão fornecendo o “conforto necessário”.

Veja a lista de localidades para onde os cidadãos devem se deslocar em eventual caso de aumento do risco.