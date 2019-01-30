Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Defesa Civil divulga plano para casos de risco em outras barragens
Minas Gerais

Defesa Civil divulga plano para casos de risco em outras barragens

Demais barragens na região de Brumadinho estão no nível de segurança 1; risco aumenta quando a classificação passa para níveis superiores, como 2 ou 3

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 17:07

Publicado em 

30 jan 2019 às 17:07
Militares israelenses começam resgate de vítimas em Brumadinho Crédito: Divulgação | Israel Defense Forces
A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou há pouco um “plano de contingência” no caso de riscos relacionados às barragens da região de Brumadinho que não se romperam. Mas, segundo o porta-voz da corporação, Tenente-coronel Flávio Godinho, tal medida é preventiva, uma vez que nenhuma outra barragem está com risco de rompimento.
Segundo o representante do órgão, as demais barragens estão no nível de segurança 1. O risco aumenta quando a classificação passa para níveis superiores, como 2 ou 3. Contudo, acrescentou Godinho, não há situações deste tipo ainda na região.
Em nota, a Defesa Civil designou locais para os quais moradores e pessoas da área devem se dirigir esta situação hipotética. “A Defesa Civil divulga pontos como medida preventiva em caso de elevação do risco”, sublinhou o comunicado.
“As Polícia Civil e a Polícia Militar estão monitorando as barragens em tempo real para, em caso de mudança na situação, haja aviso por meio de sirenes para que a população possa se deslocar de forma organizada e ordeira”, afirmou Godinho.
MORTOS E DESAPARECIDOS
No boletim da Defesa Civil divulgado nesta quarta-feira (30) foram confirmadas 84 mortes, sendo 42 corpos encontrados, 276 desaparecidos e 391 pessoas localizadas.
Segundo Flávio Godinho, o número de desalojados subiu de 135 para 176. As pessoas foram alojadas em hoteis e hospedagens próximas. Ele informou que as autoridades farão conferência junto a essas pessoas para avaliar se os estabelecimentos estão fornecendo o “conforto necessário”.
Veja a lista de localidades para onde os cidadãos devem se deslocar em eventual caso de aumento do risco.
DOCUMENTO Os locais [.PDF]
> ONU pede 'investigação imediata' em Brumadinho e suspensão de obras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragens defesa civil Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados