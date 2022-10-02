Damares Alves é eleita senadora pelo DF com mais de 600 mil votos

Na disputa de ex-ministras por uma vaga no Senado pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), que chefiou o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, superou Flávia Arruda (PL), que comandou a Secretaria de Governo.

Damares Alves Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Com mais de 95,51% das urnas apuradas, Damares já soma 681.777 votos, 45,04% dos votos válidos, cerca de 270 mil votos à frente de sua principal concorrente.

Arruda começou a última semana da campanha liderando as pesquisas de intenção de voto, mas Damares cresceu nos últimos dias e a ultrapassou, fechando as previsões com 43% dos votos, segundo o Ipec.

Durante a campanha, as duas protagonizaram também uma disputa pelo apoio do ex-chefe, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que terminou a corrida sem acenar a nenhuma das duas.