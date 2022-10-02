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Eleição no DF

Damares Alves é eleita senadora pelo DF com mais de 600 mil votos

Durante a campanha, a ex-ministra da Mulher foi apoiada por setores conservadores e assume o Senado com 45% dos votos válidos

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 19:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 19:34
Na disputa de ex-ministras por uma vaga no Senado pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), que chefiou o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, superou Flávia Arruda (PL), que comandou a Secretaria de Governo.
Damares Alves
Damares Alves Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Com mais de 95,51% das urnas apuradas, Damares já soma 681.777 votos, 45,04% dos votos válidos, cerca de 270 mil votos à frente de sua principal concorrente.
Arruda começou a última semana da campanha liderando as pesquisas de intenção de voto, mas Damares cresceu nos últimos dias e a ultrapassou, fechando as previsões com 43% dos votos, segundo o Ipec.
Durante a campanha, as duas protagonizaram também uma disputa pelo apoio do ex-chefe, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que terminou a corrida sem acenar a nenhuma das duas.
O crescimento de Damares contou com o apoio de Michelle Bolsonaro e impulso de eleitores mais conservadores, o que fez com que Flávia, aliada do atual governador Ibaneis Rocha (MDB), angariasse votos até do eleitorado progressista, como mostrou a Folha.

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