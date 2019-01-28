Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • CVM investiga Vale por divulgação de tragédia em Brumadinho
Barragem

CVM investiga Vale por divulgação de tragédia em Brumadinho

O órgão regulador vai coletar informações para apurar se a mineradora seguiu os procedimentos de divulgação de fatos relevantes a investidores em ações da companhia

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 17:09

Publicado em 

28 jan 2019 às 17:09
Brumadinho, Minas Gerais Crédito: Divulgação
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) abriu processo para analisar a conduta da Vale na divulgação ao mercado do rompimento da barragem em Brumadinho (MG) na última sexta-feira (25).
O órgão regulador vai coletar informações para apurar se a mineradora seguiu os procedimentos de divulgação de fatos relevantes a investidores em ações da companhia.
Nesta segunda-feira (28), as ações da
Vale
operam em forte baixa, chegando
a cair mais de 20% em São Paulo. Na sexta, quando o acidente ocorreu, não houve pregão na bolsa paulista, fechada para o feriado de aniversário da capital.
A primeira nota à imprensa sobre o caso foi divulgada pela Vale às 14h de sexta. Nos dias seguintes, a companhia publicou outros 16 textos, entre comunicados e atualizações.
Ainda não há, na CVM, acusações sobre eventuais infrações a regras de divulgação. A abertura de um processo administrativo representa o início da análise de um fato pelo órgão regulador.
Até o momento, as autoridades contabilizam 60 mortos e 292 desaparecidos após o acidente, que já supera em número de vítimas fatais a tragédia de Mariana, em 2015, quando o rompimento de uma barragem matou 19 pessoas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Política Brumadinho Minas Gerais Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados