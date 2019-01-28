CVM investiga Vale por divulgação de tragédia em Brumadinho

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) abriu processo para analisar a conduta da Vale na divulgação ao mercado do rompimento da barragem em Brumadinho (MG) na última sexta-feira (25).
O órgão regulador vai coletar informações para apurar se a mineradora seguiu os procedimentos de divulgação de fatos relevantes a investidores em ações da companhia.
Nesta segunda-feira (28), as ações da
operam em forte baixa, chegando
a cair mais de 20% em São Paulo. Na sexta, quando o acidente ocorreu, não houve pregão na bolsa paulista, fechada para o feriado de aniversário da capital.
A primeira nota à imprensa sobre o caso foi divulgada pela Vale às 14h de sexta. Nos dias seguintes, a companhia publicou outros 16 textos, entre comunicados e atualizações.
Ainda não há, na CVM, acusações sobre eventuais infrações a regras de divulgação. A abertura de um processo administrativo representa o início da análise de um fato pelo órgão regulador.
Até o momento, as autoridades contabilizam 60 mortos e 292 desaparecidos após o acidente, que já supera em número de vítimas fatais a tragédia de Mariana, em 2015, quando o rompimento de uma barragem matou 19 pessoas.