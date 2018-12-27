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Segurança pública

'Cumprimos a missão', diz general sobre intervenção no Rio de Janeiro

Walter Braga Netto afirmou ainda que, em 10 meses, índices de criminalidade caíram

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 17:51
General Walter Braga Netto, interventor federal da Segurança Pública do Rio de Janeiro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, disse que após dez meses de trabalho a intervenção atingiu os objetivos de recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade. Temos a convicção de que trilhamos um caminho difícil e incerto, mas cumprimos a missão, disse durante a cerimônia de encerramento da intervenção, que ocorreu no Comando Militar do Leste, centro do Rio.
Braga Netto destacou ainda a participação da sociedade carioca, de instituições públicas e privadas, de órgãos de segurança pública que trabalharam de forma integrada às Forças Armadas, o que, para ele, significa um marco histórico. O general defendeu mais uma vez a importância da continuidade da integração das forças. Os desafios da segurança pública só serão vencidos se enfrentados de forma integrada, onde cada organização oferece as suas melhores capacidades para atingirmos o bem comum, apontou.
Ainda durante o discurso, Braga Netto comparou o início da intervenção em fevereiro deste ano a um avião que precisou começar a funcionar em pleno voo. Diferente do que muitos imaginam, não tínhamos um plano pronto. A surpresa foi nossa companheira e sabíamos que a demanda requerida era urgente. Sentimos orgulho quando literalmente percebemos que os homens e mulheres que se somavam à equipe inicial, não apenas aprendiam a pilotar esse avião, mas estavam construindo-o em pleno voo, indicou.
Braga Netto destacou o planejamento estratégico, concluído pelos integrantes do Gabinete de Intervenção Federal em pouco tempo, que orientou as ações em dois eixos principais: recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade, visando a recuperação da sensação de segurança pela população carioca e a transformação dos órgãos de Segurança Pública em instituições do estado.
Durante a cerimônia, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, apresentou uma mensagem de áudio gravada do presidente Michel Temer elogiando o brilhante trabalho realizado pela intervenção. Sem detalhar os números, Temer destacou a queda em indicadores de criminalidade e o apoio da população. Não foi sem razão que a população do Rio de Janeiro em todas as pesquisas revelava o aplauso à intervenção, afirmou, acrescentado que decretou a intervenção, em fevereiro deste ano, após negociação com o governo estadual.
O governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, lembrou que antes da intervenção o estado do Rio estava à beira da convulsão social. Dornelles agradeceu ao general Braga Netto pelo legado que a intervenção deixará no Rio.

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