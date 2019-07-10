Crianças exibem réplicas de armas em desfile do 9 de Julho em São Paulo

Crianças exibem réplicas de armas em desfile oficial do 9 de Julho em São Paulo Crédito: Instagram

O evento oficial do dia 9 de Julho em São Paulo , que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, teve a presença de crianças desfilando com réplicas de armas de fogo na manhã desta terça-feira (9).

O desfile cívico-militar ocorreu em frente ao Mausoléu do Obelisco, na região do parque Ibirapuera, e contou com a presença do governador em exercício, Rodrigo Garcia (DEM) -João Doria (PSDB) está em viagem em Londres.

A reportagem verificou pelo menos dez crianças que exibiam as armas de brinquedo no desfile, acompanhadas de adultos. Estavam no evento policiais militares, escoteiros e bombeiros.

Questionada, a Polícia Militar responsabilizou os pais das crianças e disse que tentará evitar a repetição das cenas nos desfiles futuros.

"Quanto ao uso de armas de brinquedos, seus pais serão orientados a não mais deixarem seus filhos as portarem em futuros desfiles", afirma.

O Palácio dos Bandeirantes também foi procurado pela reportagem, mas informou que a manifestação seria dada apenas pela polícia.

O trajeto do desfile saiu do Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, próximo ao parque do Ibirapuera, às 9h. O local é onde estão sepultados os corpos de centenas de mortos na revolução.

Em sua nota, a Polícia Militar disse que "valoriza as crianças que têm orgulho em vestir a farda de seus verdadeiros heróis" e que, neste sentido, "motiva às crianças a desfilarem" na homenagem do 9 de Julho "como forma de incentivar seu patriotismo e civismo".

O evento realizado nesta terça em São Paulo foi em comemoração ao início da Revolução Constitucionalista de 1932. O levante foi protagonizado pelo estado de São Paulo contra o governo provisório do presidente Getulio Vargas.

A data é lembrada no estado desde 1997, ano em que o então governador do estado, Mário Covas (PSDB), sancionou a lei que instituiu o feriado.

A ampliação do porte de armas no país é uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro (PSL) desde a campanha eleitoral. Embora a medida seja para adultos, ele se notabilizou pelo gesto de arma feito com as mãos, repetido também por crianças –geralmente filhos de simpatizantes.

O artigo 26 Estatuto do Desarmamento, de 2003, proíbe a fabricação, venda e importação de réplicas ou armas de brinquedo, com exceção das réplicas e simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado.

Roberto Tardelli, advogado e ex-procurador do Ministério Público do Estado de São Paulo, disse à reportagem não ver crime na presença das réplicas com as crianças no desfile pelo fato de elas não terem sido usadas com intenção de ameaça ou intimidação.