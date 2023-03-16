  • Criança interrompe discurso de Lula: 'Já caiu o preço da picanha'
Criança interrompe discurso de Lula: 'Já caiu o preço da picanha'

Durante posse da nova diretoria da Itaipu Binacional, menino correu para a frente do púlpito onde presidente discursava para falar sobre queda do preço da carne

Publicado em 16 de Março de 2023 às 18:34

Agência FolhaPress

16 mar 2023 às 18:34
SÃO PAULO E BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi interrompido durante seu discurso na posse da nova diretoria da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR), por uma criança na plateia, que falou sobre a queda no valor da picanha, promessa de campanha do petista.
"Já caiu o preço da picanha?", repetiu Lula no microfone, arrancando risadas da plateia. Em fevereiro, o preço das carnes teve a maior queda nos últimos 15 meses, de 1,22%, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O menino correu para a frente do púlpito onde Lula falava e chamou o presidente. Lula convidou-o para subir, mas ele só falou do preço da picanha e saiu correndo. Antes, quando o petista tinha se dirigido ao púlpito, a criança já havia o interrompido outra vez, com um "te amo".
Lula explicou, então, ao presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, presente no evento, que a queda no preço da carne foi uma promessa de campanha.
"Eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e voltar a comer picanha. Cadê esse garoto? Pode ficar certo que, quando o pai dele voltar a comer picanha, ele vai me ligar e falar: 'Ô, Lula, tô comendo a primeira picanha', porque vai baixar o preço da carne nesse país, precisa baixar".
"Mas também vamos dar um tempo porque as coisas não podem acontecer do dia para a noite", ressaltou o presidente.
Segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a picanha foi a carne que teve maior queda em fevereiro, com baixa de 2,63%.
Essa queda, no entanto, já vinha ocorrendo desde o ano passado, na gestão Jair Bolsonaro (PL), quando baixo 1,79% entre janeiro e outubro.
Lula chegou a Foz nesta quinta (16) para participar da nomeação do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu, o deputado Enio Verri (PT-PR), indicado por ele. O mandato, dividido com um diretor-geral do Paraguai, dura até 2027.

