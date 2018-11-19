Cresce para 45 o número de barragens que correm risco de se romper

Varragem de rejeitos da Samarco, em Mariana (MG). Os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram varridos pela lama. Dezenove pessoas morreram Crédito: MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO

barragens brasileiras com algum problema grave na estrutura, o que gera risco de elas se romperem, saltou de 25 para 45. É o que mostra um relatório da Agência Nacional de Águas (ANA), que levantou dados de 2017, em comparação com 2016. Em apenas um ano, o número debrasileiras com algum problema grave na estrutura, o que gera risco de elas se romperem, saltou de 25 para 45. É o que mostra um relatório da, que levantou dados de 2017, em comparação com 2016.

Fundão , localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do centro da cidade de Mariana, em Minas Gerais, há três anos. Além de poluir o Rio Doce, o desastre ambiental matou 19 pessoas e destruiu Bento Rodrigues. A barragem de rejeitos de mineração era controlada pela empresa Samarco, um empreendimento da vale juntamente com uma organização anglo-autraliana. Este é o segundo relatório produzido pela ANA após o rompimento da barragem de, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do centro da cidade de, em Minas Gerais, há três anos. Além de poluir o, omatou 19 pessoas e destruiu Bento Rodrigues. A barragem de rejeitos de mineração era controlada pela empresa Samarco, um empreendimento da vale juntamente com uma organização anglo-autraliana.

De acordo com o relatório da ANA, das 45 barragens com problemas, mais da metade pertence a órgãos e entidades públicas. Seis delas, por exemplo, são do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), órgão ligado ao Ministério da Integração Nacional, que cuida de 327 barragens em todo o país.

O Dnocs afirma que faz vistorias periódicas em todas as barragens sob sua responsabilidade e que dispõe de quase R$ 330 milhões para manutenção, recuperação e modernização das estruturas.

No entanto, segundo a ANA, esse departamento tinha orçamento de R$ 5,7 milhões para ações em segurança de barragens  uma média de R$ 19 mil para cada uma das 327 barragens , mas somente 24% foram usados no último ano. O valor é baixo, segundo a agência, que aplicou multas ao Dnocs e continua aguardando que as falhas sejam corrigidas.

A ANA destaca, ainda, que muitas barragens fiscalizadas por órgãos estaduais também têm vários problemas.

A Bahia tem o maior número de barragens com manutenção inadequada. Entre elas, há tanto empreendimentos públicos quanto privados.