CPI da Covid aprova realização de depoimento secreto de Witzel

Num primeiro momento, governistas obstruíram a votação afirmando ser problemático o fato de a oitiva ocorrer no Rio, e não em Brasília, no Senado. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), esclareceu que o local ainda será definido. Ele ressaltou, por sua vez, que a comissão precisará considerar a segurança do ex-governador. "Pode ser no Senado, na Polícia Federal, em Brasília, no Rio. Ainda vamos decidir", disse Aziz.