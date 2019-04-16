Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Cozinheiro empregado após aparecer na TV pediu demissão em uma semana
São Paulo

Cozinheiro empregado após aparecer na TV pediu demissão em uma semana

Bruno Coutinho disse que saiu do emprego porque está correndo atrás de oportunidades melhores e a intenção é trabalhar com eventos próprios

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 17:59

Publicado em 

16 abr 2019 às 17:59
Capixaba Bruno Coutinho, à procura de emprego em São Paulo, recebe convite para realização do sonho de cozinhar no programa da Ana Maria Braga Crédito: Reprodução / TV Globo
Bruno Coutinho, cozinheiro que ficou conhecido por ter sido o primeiro a chegar em uma fila de oportunidades de trabalho para desempregados no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no dia 26 de março, revelou que pediu demissão uma semana depois conseguir um emprego após participar de um programa na TV.
Na ocasião, Bruno chamou atenção dos jornalistas Zelda Mello e Rodrigo Bocardi, da Globo, e chegou a conversar ao vivo com Ana Maria Braga, de quem é fã, durante o Mais Você. Ela chegou a convidá-lo para participar do programa.
Mais tarde no mesmo dia, o cozinheiro foi chamado para preparar um prato no Melhor da Tarde, apresentado por Catia Fonseca, na Band. Na ocasião, recebeu uma oferta de Melchior Neto para trabalhar no restaurante Gema, na cidade de Santo André.
Em entrevista ao site Notícias da TV, Bruno contou que não ficou muito tempo no trabalho: "Fiquei só sete dias lá. Uma semana. Saí de lá porque estou correndo atrás de oportunidades melhores."
Segundo o cozinheiro, a intenção é trabalhar com eventos próprios - e garante ter oito já agendados. "Eu cobro em torno de R$ 1.500 para cada jantar que faço, para até 50 pessoas. Esse valor inclui o meu cachê e o de minha equipe", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Empregos (ES) espírito santo São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra
Imagem de destaque
Preces espíritas: 5 orações para proteção e equilíbrio espiritual
Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados