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Conquista

Cozinheiro capixaba desempregado é contratado durante programa de TV

Bruno Coutinho, de 43 anos, conseguiu trabalho em restaurante na região de Santo André, na Grande São Paulo

Publicado em 

27 mar 2019 às 12:07

Publicado em 27 de Março de 2019 às 12:07

O cozinheiro Bruno Coutinho e a apresentadora da Band Cátia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram
Você está a quase 24h em uma fila para conquistar uma vaga de emprego. De repente, uma repórter da TV Globo te aborda e você aproveita a oportunidade para expressar seu desejo de participar do programa da Ana Maria Braga. E então não só participa ao vivo, como é convidado pela própria apresentadora do Mais Você para cozinhar para ela.
Tudo isso aconteceu com Bruno Coutinho, de 43 anos, que estava desempregado até aquele momento. Isso porque o cozinheiro conseguiu uma vaga no restaurante Gema, do chef Melchior Neto, na região de Santo André, na Grande São Paulo.
> Capixaba é convidado para preparar bacalhau na Ana Maria Braga
A contratação ocorreu durante a realização do programa Melhor da Tarde, de Catia Fonseca, na Band. Melchior participa periodicamente da atração. “A história dele me comoveu, mas vê-lo trabalhar e o brilho nos olhos dele mesmo depois de uma noite sem dormir, além do sabor de seu preparo, me fizeram contratá-lo lá mesmo. Nem pensei, fui conquistado”, declarou o chef.
Apesar de ter recebido o convite de Ana Maria Braga para cozinhar um bacalhau capixaba, Bruno acabou praticando seus dotes culinários primeiro no programa de Cátia Fonseca. “Agora, ao vivo, no programa da querida Catia! E a receita escolhida foi ‘A Francesinha’, esse lanche tradicional português. Espero que gostem!”, escreveu o cozinheiro, na legenda da foto no perfil dele no Instagram.
> Capixaba é primeiro em fila quilométrica para conseguir emprego em SP
Aliás, após essa mudança radical em sua vida, Bruno Coutinho se apressou em criar uma página nas redes sociais para divulgar o trabalho. E já coleciona alguns fãs, que se manifestaram: “Sucesso Bruno”, “Parabéns” e “Que Deus abençoe” foram os principais comentários.
Mas os espectadores ainda esperam a participação de Bruno Coutinho no Mais Você com a receita do bacalhau para a Ana Maria Braga. A conferir.

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