Covid-19: Brasil supera 216 mil óbitos com 1.176 mortes nas últimas 24h

Coronavírus Crédito: Pixabay

O Brasil registrou 1.176 mortes pela Covid-19 e 60.980 casos da doença, neste sábado (23). Com isso, o país chegou a 216.475 óbitos e a 8.816.113 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Além dos dados diários, a Folha também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 1.021. O valor da média representa um aumento de 3% em relação ao dado de 14 dias atrás e, com isso, uma situação de estabilidade na média. No entanto, uma estabilidade em patamar bastante alto.

O Norte foi a região que apresentou maior crescimento na média móvel de mortes, em relação a 14 dias atrás. O aumento foi de 98%. O Sul apresenta queda de 38% na média. As demais regiões têm médias móveis estáveis, o que não significa uma situação de tranquilidade.