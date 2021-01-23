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Quase 9 milhões infectados

Covid-19: Brasil supera 216 mil óbitos com 1.176 mortes nas últimas 24h

A média de mortes nos últimos sete dias é de 1.021. O valor da média representa um aumento de 3% em relação ao dado de 14 dias atrás
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2021 às 20:46

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 20:46

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 1.176 mortes pela Covid-19 e 60.980 casos da doença, neste sábado (23). Com isso, o país chegou a 216.475 óbitos e a 8.816.113 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.
Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
Além dos dados diários, a Folha também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.
De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 1.021. O valor da média representa um aumento de 3% em relação ao dado de 14 dias atrás e, com isso, uma situação de estabilidade na média. No entanto, uma estabilidade em patamar bastante alto.

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O Norte foi a região que apresentou maior crescimento na média móvel de mortes, em relação a 14 dias atrás. O aumento foi de 98%. O Sul apresenta queda de 38% na média. As demais regiões têm médias móveis estáveis, o que não significa uma situação de tranquilidade.
Alagoas, Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins apresentam aumento da média móvel de mortes em relação ao dado de 14 dias atrás.

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