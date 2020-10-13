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Covid-19: Anvisa suspende testes de vacina após evento adverso no exterior

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que vai investigar os dados e então decidirá pela continuidade do estudo. Até a decisão, os testes continuarão paralisados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 18:21

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:21

Cientistas estudam vacina contra Covid-19
A Janseen-Cilag interrompeu o estudo devido um evento adverso grave ocorrido em um voluntário no exterior Crédito: Artem Podrez/ Pexels
Após comunicado da paralisação dos testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda, divisão farmacêutica da Johnson & Johnson, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que vai investigar os dados e então decidirá pela continuidade do estudo Até a decisão, os testes continuarão paralisados.
Em nota, a Anvisa disse que "procederá com a análise dos dados da investigação e decidirá pela continuidade ou interrupção permanente do estudo clínico, com base nos dados de segurança e avaliação risco/benefício". Até o momento, 12 voluntários no Brasil, todos do Rio de Janeiro, já haviam participado do teste, recebendo a dose da vacina ou do placebo.
De acordo com informações do BR Político, a vacina é uma das quatro que receberam autorização para realizar testes da fase 3 de ensaios clínicos no Brasil. A vacina estava sendo testada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A inclusão do primeiro voluntário brasileiro no estudo ocorreu em 9 de outubro e novas inclusões só poderão ocorrer quando houver autorização da Anvisa, que procederá com a análise dos dados da investigação e decidirá pela continuidade ou interrupção permanente do estudo clínico, com base nos dados de segurança e avaliação risco/benefício.
A Janseen-Cilag interrompeu o estudo devido um evento adverso grave ocorrido em um voluntário no exterior. O estudo continuará interrompido até que haja investigação de causalidade por parte do Comitê Independente de Segurança, como parte dos procedimentos de Boas Práticas Clínicas. Os detalhes sobre o evento e o estado de saúde do voluntário não foram divulgados.

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