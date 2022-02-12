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Entrega sustentável

Correios adquirem frota de bicicletas elétricas para realizar entregas

Ao todo, 609 bicicletas foram compradas e serão colocadas em 11 estados. As bikes foram desenvolvidas dentro da própria empresa como foco no trabalho dos entregadores

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 10:45

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 fev 2022 às 10:45
Os Correios concluíram a aquisição de 609 bicicletas híbridas que serão usadas para realizar entregas de cartas e encomendas em 11 estados. Ambientalmente corretas, as bicicletas diminuem os custos de entrega e agilizam a movimentação dos carteiros em grandes centros urbanos.
Correios
Mais de 600 bicicletas híbridas em breve estarão disponíveis para o serviço de entrega no Brasil Crédito: Divulgação/Correios
Segundo informa a empresa em nota, a modernização da frota "além de melhorar as condições de trabalho dos carteiros, representa ganho de produtividade, maior qualidade das entregas e redução de custos". As bicicletas foram desenvolvidas dentro da própria empresa como foco no trabalho dos entregadores.

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 “As bicicletas contam com especificações técnicas desenvolvidas por engenheiros da empresa, após testes-pilotos. Por essa razão, elas priorizam materiais leves, resistentes e ergonômicos, com foco em garantir o bem-estar dos empregados que atuam na distribuição domiciliária, além de reduzir custos com manutenção e ampliar a disponibilidade do recurso”, ressalta o diretor de Operações dos Correios, Carlos Henrique de Luca Ribeiro.
A nova frota se soma às 189 bicicletas que já estavam em circulação desde agosto de 2021.

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