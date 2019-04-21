Corpos de mais dois meninos são retirados de escombros em Muzema

Desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os corpos de duas crianças foram encontrados nos escombros da tragédia em Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (20). São dois meninos. Com isso, chegou a 22 o número de mortos na queda de dois prédios ocorrida há oito dias, na sexta-feira (12).

Os bombeiros ainda buscam mais um corpo, o último considerado desaparecido no acidente. O desabamento de dois prédios no condomínio Figueiras de Itanhangá também teve oito feridos, sendo que três deles continuam internados em hospitais do Rio de Janeiro.

Nesta sexta, a Justiça determinou a prisão de três pessoas consideradas culpadas pelas construções que desabaram na Muzema. Os edifícios eram considerados irregulares, e 16 tiveram ordem de interdição e serão demolidos, informou a prefeitura.