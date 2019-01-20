Corpo de Marcelo Yuka é velado na Sala Cecília Meireles, no Rio

Marcelo Yuka, músico e ativista Crédito: Daniela Hallack Dacorso

O corpo do músico e compositor Marcelo Yuka foi velado na tarde deste sábado (19) na Sala Cecília Meireles, na Lapa. Um dos fundadores do Rappa, Yuka morreu na noite de sexta, aos 53 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. Ele estava internado no hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, e na madrugada do dia 4 de janeiro entrou em coma induzido.

A cerimônia, aberta ao público, está marcada para seguir até as 19h. O caixão com o corpo de Yuka chegou pouco depois das 14h, carregado por familiares.

"Me sinto privilegiado de ter dividido vida, arte e amizade com ele. Ele deixa uma lição de amor. É a prova viva que se pode lutar pela paz e viver pelo amor. O Yuka, mesmo com tudo o que aconteceu, não guardava rancor. Vivemos num momento sombrio e violento, então é um exemplo", disse o rapper Marcelo D2.