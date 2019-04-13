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Resgate do desmoronamento

Corpo de Bombeiros continua buscas no desabamento em Muzema

O coronel garantiu que os trabalhos de busca e resgate não serão interrompidos enquanto houver desaparecidos

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 22:45

Publicado em 

12 abr 2019 às 22:45
Dois prédios caíram na comunidade de Muzema, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução / TV Glovo
As equipes que atuam na busca e resgate de pessoas após o desabamento dos dois prédios nesta sexta-feria (12) na comunidade da Muzema, trabalham agora no resgate de três pessoas sob os escombros. Uma delas é um menino de 13 anos. A informação é do subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, coronel Gisler.
"Está se comunicando bem, está responsivo", informou o coronel, acrescentando que o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de mais 13 desaparecidos.
O coronel garantiu que os trabalhos de busca e resgate não serão interrompidos enquanto houver desaparecidos. São usados cães farejadores, drones, helicóptero e diversos equipamentos especializados. "Temos militares altamente especializados que inclusive trabalharam na tragédia de Brumadinho", disse Gisler.
A Rioluz providenciou iluminação para que as atividades prossigam durante a noite. O Exército também atua em apoio.
O Corpo de Bombeiros já resgatou seis pessoas. Antes da chegada das equipes, moradores já haviam retirado dos escombros outras cinco e também dois corpos. Uma das vítimas resgatadas acabou morrendo no hospital, totalizando três mortes até o momento.

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