Contarato será relator de projeto de reforma do Código Penal no Senado

Fabiano Contarato é recém-filiado ao PT Crédito: Reprodução/PT Youtube

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi designado relator do projeto do novo Código Penal, que tramita no Senado a partir de proposta apresentada por uma comissão de juristas à Casa.

"Vou trabalhar com diálogo democrático, acolhendo contribuições as mais divergentes e usar a experiência de delegado da Polícia Civil por 27 anos e de professor de Direito Penal e de Processo Penal. Essa revisão legislativa precisa ganhar corpo", afirma.

A matéria tramita no Senado desde 2012 e está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O relator anterior era o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que devolveu a matéria quando assumiu a presidência da Casa e saiu da CCJ.