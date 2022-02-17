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Proposta

Contarato será relator de projeto de reforma do Código Penal no Senado

Matéria tramita no Senado desde 2012 e está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator anterior era o senador Rodrigo Pacheco, que devolveu a matéria quando assumiu a presidência da Casa

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 15:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 fev 2022 às 15:58
Senador Fabiano Contarato em cerimônia de filiação ao PT em Vitória
Fabiano Contarato é recém-filiado ao PT Crédito: Reprodução/PT Youtube
O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi designado relator do projeto do novo Código Penal, que tramita no Senado a partir de proposta apresentada por uma comissão de juristas à Casa.
"Vou trabalhar com diálogo democrático, acolhendo contribuições as mais divergentes e usar a experiência de delegado da Polícia Civil por 27 anos e de professor de Direito Penal e de Processo Penal. Essa revisão legislativa precisa ganhar corpo", afirma.

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A matéria tramita no Senado desde 2012 e está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O relator anterior era o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que devolveu a matéria quando assumiu a presidência da Casa e saiu da CCJ.
Originalmente, o texto continha propostas de aumentar a pena mínima para o crime de homicídio, tornar a corrupção crime hediondo e criar mais possibilidades de substituição da pena de prisão para delitos de menor potencial ofensivo.

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