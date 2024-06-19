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Eleições 2024

Confira quanto cada partido vai receber do fundo eleitoral de R$ 4,9 bi

Ao todo, 29 partidos receberão verba para o pleito municipal deste ano; PL, PT e União Brasil ficarão com os maiores valores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jun 2024 às 18:23

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 18:23

BRASÍLIA - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como Fundo Eleitoral. Segundo o órgão, o valor total destinado às campanhas será de R$ 4,9 bilhões.
O Partido Liberal (PL) receberá o maior valor, R$ 886,8 milhões, seguido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) com R$ 619,8 milhões e União Brasil (União) com R$ 536,5 milhões. Confira na tabela abaixo os valores por partido.
Ao todo, 29 partidos receberão verba para a eleições municipais de 2024. O valor que cada um terá acesso é estabelecido pela Lei 13.487 de 2017:
  • 2% dividido entre todos os partidos registrados no TSE;
  • 15% dividido entre os partidos respeitando a proporção de representantes no Senado Federal, considerando a legenda dos titulares;
  • 35% dividido entre os partidos que tenham, no mínimo, um representante na Câmara dos Deputados, na proporção de votos de acordo com a última eleição da Casa;
  • 48% divido entre as siglas respeitando a proporção de representantes na Câmara, considerando a legenda dos titulares.
O Fundo Eleitoral foi criado em 2017 a fim de acabar com o financiamento privado de campanhas. Nas últimas eleições municipais, em 2020, o valor destinado ao Fundo foi de R$ 2 bilhões. Este ano a quantia é dobro da última e é equivalente ao destinado às eleições presidenciais de 2022.
Cada partido deverá prestar contas de tudo que for usado. A verba recebida só pode ser utilizada para a campanha eleitoral e, em casos de sobras, precisa ser devolvida ao Tesouro Nacional.

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