Condenado pela morte da filha, Nardoni sai da prisão para o Dia dos Pais

Alexandre Nardoni foi preso em 2008 pela morte de Isabella Nardoni Crédito: José Luis da Conceição

Desde o fim de abril, Nardoni começou a cumprir a pena de 31 anos em regime semiaberto. A decisão é da juíza Sueli Zeraik Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté.

A reportagem apurou que Nardoni deixou a unidade prisional em uma caminhonete Mitsubishi branca. O veículo está registrado em nome de uma empresa da família do preso, que deve voltar para a cadeia até a próxima quarta-feira (14).

O CRIME

Alexandre e Anna Carolina Jatobá, 35, foram condenados pelo homicídio triplamente qualificado de Isabella Nardoni, 5. Na ocasião, o júri entendeu que a criança foi asfixiada e jogada do sexto andar do prédio onde moravam o casal morava, na zona norte da capital paulista. Jatobá foi condenada a 26 anos, em regime fechado, pelo crime.

Alexandre Nardoni cumpre pena, desde 2008, na Penitenciária Doutor José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé.

HOMICÍDIOS

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), gestão João Doria (PSDB), a maioria dos detentos que estão na P2 de Tremembé, atualmente cumpre pena por assassinatos. Nardoni é um dos 240 presos nesta condição.