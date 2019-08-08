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São Paulo

Condenado pela morte da filha, Nardoni sai da prisão para o Dia dos Pais

Esta é a primeira vez que o condenado deixa a cadeia em uma "saidinha"

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 14:10
Alexandre Nardoni foi preso em 2008 pela morte de Isabella Nardoni Crédito: José Luis da Conceição
Alexandre Nardoni, 40 anos, condenado pela morte da filha, em 2008, deixou a Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (08), por conta do benefício da saída temporária do Dia dos Pais. Esta é a primeira vez que o condenado deixa a cadeia em uma "saidinha".
Desde o fim de abril, Nardoni começou a cumprir a pena de 31 anos em regime semiaberto. A decisão é da juíza Sueli Zeraik Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté.
A reportagem apurou que Nardoni deixou a unidade prisional em uma caminhonete Mitsubishi branca. O veículo está registrado em nome de uma empresa da família do preso, que deve voltar para a cadeia até a próxima quarta-feira (14).
O CRIME
Alexandre e Anna Carolina Jatobá, 35, foram condenados pelo homicídio triplamente qualificado de Isabella Nardoni, 5. Na ocasião, o júri entendeu que a criança foi asfixiada e jogada do sexto andar do prédio onde moravam o casal morava, na zona norte da capital paulista. Jatobá foi condenada a 26 anos, em regime fechado, pelo crime.
Alexandre Nardoni cumpre pena, desde 2008, na Penitenciária Doutor José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé.
HOMICÍDIOS
Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), gestão João Doria (PSDB), a maioria dos detentos que estão na P2 de Tremembé, atualmente cumpre pena por assassinatos. Nardoni é um dos 240 presos nesta condição.
Os homicídios são seguidos pelos crimes contra a dignidade sexual (55); tráfico de drogas (40); roubo (33); crimes contra a administração pública (28); sequestro e cárcere privado (26) e roubo seguido de morte (21).

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