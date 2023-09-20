Concurso 2634 acumula e Mega-Sena deve pagar R$ 35 milhões na quinta (21)

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (19) o concurso 2634 da Mega-Sena, mas não houve ganhadores. Assim, o valor de R$ 13.262.366,63 acumulou e na quinta-feira (21) o prêmio principal deve pagar R$ 35 milhões, por ser final 5.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 08 - 27 - 28 - 32 - 48 - 56.

Segundo a Caixa, 34 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 57.373,12. Outras 3.001 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 928,58 cada.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.