Concurso 2475 da Mega-Sena é sorteado; veja os números

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (26) o concurso 2475 da Mega-Sena, que tem premiação total acumulada de R$ 35.156.602,17. Nesta semana, serão realizados outros dois sorteios: na quinta-feira (28) e no sábado (30).

Os números sorteados nesta terça no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 01 - 40 - 44 - 45 - 58 - 60.

Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania, por exemplo.

PRAZO