Concurso 2466 da Mega-Sena é sorteado; veja os números

Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (26) o concurso 2466 da Mega-Sena, que teve valor total acumulado de R$ 91.749.995,68.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, foram: 02 - 03 - 13 - 20 - 53 - 54.

No último sábado (19), duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2.464 e cada uma ganhou R$ 94.690.936,18. Na quarta-feira (23), porém, o concurso 2465 acumulou.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 90 milhões e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 450 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em uma companhia de voos privados, o valor é suficiente para comprar 29 aviões monomotores (jatinhos) de R$ 3,1 milhões cada.

Mega-Sena Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania, por exemplo.

PRAZO