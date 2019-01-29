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Minas Gerais

Concessionárias não cobram pedágio a socorro em Brumadinho

A isenção atende a pedido do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 20:10

Publicado em 

29 jan 2019 às 20:10
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retoma as buscas por sobreviventes da tragédia causada pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) Crédito: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS
As empresas concessionárias que operam em rodovias que fazem ligação com Brumadinho, em Minas Gerais, não estão cobrando pedágio de ambulâncias, carros de bombeiro e veículos especiais e oficiais (chapa branca) transportando equipes que atuam após o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale.
A isenção atende a pedido do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Conforme ele postou no Twitter, as concessionárias atenderam o pedido feito por ele.
As concessionárias liberaram a cobrança do pedágio na BR-040 (custo de R$ 5,30 para rodagem simples se automóvel, furgão e camionete); BR 050 (R$ 6,80); BR 262 (R$ 4,20); e BR 381 (R$ 2,40). Os valores estão disponíveis no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Todas essas rodovias federais fazem ligação com a MG 040, que leva a Brumadinho.
> Defesa Civil de MG acompanha situação de animais vítimas de desastre

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