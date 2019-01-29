Concessionárias não cobram pedágio a socorro em Brumadinho

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retoma as buscas por sobreviventes da tragédia causada pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) Crédito: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS

As empresas concessionárias que operam em rodovias que fazem ligação com Brumadinho, em Minas Gerais, não estão cobrando pedágio de ambulâncias, carros de bombeiro e veículos especiais e oficiais (chapa branca) transportando equipes que atuam após o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale.

A isenção atende a pedido do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Conforme ele postou no Twitter, as concessionárias atenderam o pedido feito por ele.