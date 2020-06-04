Concessionárias e escritórios voltam a funcionar nesta sexta em SP

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

Escritórios e concessionárias de veículos voltaram a funcionar nesta sexta-feira (5). A Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), liberou a abertura após a análise dos protocolos enviados pelos dois setores. Os documentos incluem as medidas que serão aplicadas como forma de evitar a propagação do novo coronavírus e os procedimentos para o funcionamento.

Ficou definido que os estabelecimentos destes dois setores poderão funcionar quatro horas por dia, desde que este período não coincida com o horário de pico (7h às 10h e 17h às 20h). O público será limitado a 20% da capacidade do local. Também ficou definido que os funcionários permanecerão no sistema de trabalho home office nos casos em que isso for possível.

No protocolo, os setores também se comprometeram a evitar a demissão das mulheres que possuem filhos, já que as escolas ainda não reabriram. Para isso, elas deverão ser as últimas a serem convocadas para o retorno ao trabalho e terão prioridade nas atividades que possam ser realizadas remotamente. As pessoas do grupo de risco para a Covid-19 também não deverão retornar ao trabalho, neste momento.

Em relação aos clientes, os setores se comprometeram a evitar que as pessoas fiquem juntas em uma distância menor que um metro e meio. Serão feitas demarcações nos estabelecimentos e serão construídas barreiras físicas para evitar o contato.

Outras medidas serão disponibilizar álcool em gel 70%, sabão, água e toalhas descartáveis; intensificar as medidas de limpeza; reforçar a limpeza dos sistemas de ar condicionado; uso obrigatório de máscaras por clientes e funcionários; medição de temperatura e testagem.

O governo estadual, gestão João Doria (PSDB), estabeleceu cinco fases de reabertura de atividades econômicas não essenciais. Os critérios para definir em qual fase cada região está são: média da taxa de ocupação de leitos de tratamento intensivo para Covid-19; número de leitos UTI por 100 mil habitantes; e taxas de acréscimo ou decréscimo de casos confirmados, internações e mortes pela doença na comparação com a semana anterior.

Estão com restrição (fase vermelha) os municípios da Grande São Paulo, Baixada Santista e região de Registro. Dez regiões estão na fase 2 laranja, incluindo a capital paulista, que permite a flexibilização de algumas atividades como comércio, shoppings e setor imobiliário.

A prefeitura se reuniu na terça (2) com representantes da Vigilância Sanitária, além da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, para analisar as propostas enviadas por 50 associações dos cinco setores que eventualmente poderão reabrir ao público na cidade.

O governo municipal afirmou que ainda pode devolver as proposições a entidades, para que sejam corrigidas e, posteriormente, endossadas pela prefeitura. A data para a reabertura gradual dos outros setores ainda não foi definida.

Ainda de acordo com a prefeitura, somente entidades setoriais podem enviar os protocolos solicitando a reabertura de comércios. "Os cidadãos que quiserem contribuir deverão enviar suas sugestões para as empresas onde trabalham ou entidades de classe", diz trecho de nota.