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Campeã do Carnaval Carioca

Comunidade vibra de alegria na quadra da Mangueira

Emoção se mistura a orgulho e satisfação entre integrantes

Publicado em 

06 mar 2019 às 22:12

Publicado em 06 de Março de 2019 às 22:12

A Estação Primeira de Mangueira é a grande campeã do carnaval carioca Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Nem todos os quesitos haviam sido apurados, mas na quadra da Mangueira a multidão já vibrava aos gritos de "é campeã". A confirmação do título da Mangueira fez explodir de alegria moradores e integrantes da verde e rosa, que lotaram a quadra da escola e cantaram “a campeã voltou”, enquanto esperavam o troféu.
Com o enredo "História para ninar gente grande", o carnavalesco Leandro Vieira levou à Marquês de Sapucaí heróis populares da história brasileira, como índios e negros, pouco lembrados. Destacou os movimentos liderados por índios e negros em defesa da liberdade e da preservação de seus valores, como a Revolta dos Malês, na Bahia, e a Guerra Guaranítica, no Rio Grande do Sul.
No desfile, a escola homenageou seus grandes nomes, como o intérprete José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão, e a cantora Leci Brandão. Os mangueirenses Nelson Sargento e Alcione representaram na avenida Zumbi dos Palmares e Dandara.
Entre os homenageados pela Mangueira estava a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em março do ano passado, ao lado do motorista Anderson Pedro Gomes. Além de ser citada no samba-enredo, Marielle foi homenageada em uma das alas, com bandeiras com o seu rosto estampado.
O carnavalesco Leandro Vieira resumiu o sentimento da "nação Mangueira". "Estes homens e estas mulheres aqui são os heróis do meu enredo que merecem sempre ser exaltados. Aqui mora o que tem de melhor neste país."

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