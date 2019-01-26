Complexo minerário de MG podia aumentar produção em 88% até 2032

Vista aérea do local destruído Crédito: Moisés Silva

O complexo formado pelas minas do Córrego do Feijão e Jangada, administradas pela Vale, recebeu em dezembro passado autorização do governo de Minas Gerais para ampliar a cavas e pilhas de rejeitos. A previsão era aumentar a produção em 88% ate 2032. O projeto de ampliação teve sua análise encurtada, com as licenças prévia, de instalação e operação avaliadas de uma única vez. Normalmente, essas licenças são aprovadas individualmente.

No relatório de impacto do projeto, a Vale incluiu os povoados de Córrego do Feijão, Tejuco, Jangada, Casa Branca e Parque da Cachoeira, além de fazendas no entorno do empreendimento, algumas delas a apenas 300 metros da área a ser atingida pela ampliação.

Um relatório do Tribunal de Contas de Minas Gerais, de março de 2017, aponta que há deficiência no processo para licenciamento de projetos de exploração de minério de ferro no estado. O relator, conselheiro Gilberto Diniz, ressaltou ainda que o alto grau de subjetividade nas avaliações pode resultar em “grande risco de análises equivocadas”.