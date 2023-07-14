Como mudanças climáticas influenciam nos ciclones que causam destruição no Brasil

A passagem de um ciclone extratropical pela região Sul do país nesta semana vem causando estragos e traz riscos de corte de energia, queda de árvores e grandes transtornos nas cidades atingidas.

De acordo com Estael Sias, meteorologista do MetSul Meteorologia, o aquecimento global tem contribuído para o surgimento de ciclones extratropicais atípicos, que podem se formar com mais rapidez e causar impacto maior.

Elementos como o fenômeno El Niño, que aumentam a umidade, acabam potencializando ainda mais a força das chuvas.