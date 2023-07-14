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BBC News

Como mudanças climáticas influenciam nos ciclones que causam destruição no Brasil

Passagem de ciclone extratropical pela região Sul do país vem causando estragos

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 14:32

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 jul 2023 às 14:32
A passagem de um ciclone extratropical pela região Sul do país nesta semana vem causando estragos e traz riscos de corte de energia, queda de árvores e grandes transtornos nas cidades atingidas.
De acordo com Estael Sias, meteorologista do MetSul Meteorologia, o aquecimento global tem contribuído para o surgimento de ciclones extratropicais atípicos, que podem se formar com mais rapidez e causar impacto maior.
Elementos como o fenômeno El Niño, que aumentam a umidade, acabam potencializando ainda mais a força das chuvas.
A repórter Giulia Granchi explica a formação desses ciclones e como as mudanças climáticas influenciam na frequência do fenômeno.

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