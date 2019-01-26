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Minas Gerais

Comitê avalia que desastre pode ser maior do que o de Mariana

Acidente atingiu parte administrativa da Vale, onde trabalham funcionários da empresa; pelo menos 200 pessoas estão desaparecidas

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 21:01

Publicado em 

25 jan 2019 às 21:01
Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO
Equipe do comitê de crise do governo federal, criado para acompanhar o rompimento de três barragens de Brumadinho, em Minas Gerais, avalia que o desastre do início da tarde desta sexta-feira (25) pode ter proporções maiores do que o acidente ocorrido há três anos, em Mariana.
Pelo menos 200 pessoas estão desaparecidas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
O acidente desta vez atingiu a parte administrativa da Vale. Trabalham na unidade 613 pessoas, em três turnos, além de 28 profissionais terceirizados. O receio é de que o número de vítimas no acidente desta sexta seja bem mais elevado, sobretudo de funcionários da empresa.
A equipe acompanha também o risco de os dejetos atingirem o Rio Paraopeba. Caso esse cenário se concretize, há possibilidade de o abastecimento de Belo Horizonte ser atingido. Uma operação de emergência, para envio de água para áreas afetadas pelo abastecimento, já começa a ser desenhada.
MARIANA
Em 5 de novembro de 2015, o rompimento de uma barragem da Samarco também em Minas, entre Ouro Preto e Mariana, soterrou o distrito de Bento Rodrigues e matou 19 pessoas. A lama que desceu da barragem destruiu flora e fauna, além de ter atingido o Rio Doce e alcançado o Oceano Atlântico pelo litoral do Espírito Santo, onde está a foz do curso d'água. O rompimento é considerado o maior desastre ambiental do Brasil.

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