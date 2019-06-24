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Educação

Começam as inscrições do Encceja para residentes no exterior

A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 5 de julho

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 17:47

Publicado em 

24 jun 2019 às 17:47
As provas serão aplicadas na Bélgica, Espanha, Estados Unidos, França, Guiana Francesa, Holanda, Itália, Japão, Portugal, Reino Unido, Suíça e no Suriname Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Estão abertas a partir desta segunda-feira (24) as inscrições para a edição de 2019 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para residentes no exterior (Encceja Exterior). A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 5 de julho.
As provas serão aplicadas no dia 15 de setembro em 18 cidades, de 12 países. O exame é para brasileiros residentes no exterior que não concluíram os estudos na idade apropriada.
Os candidatos que estiverem em busca do certificado do ensino fundamental devem ter, no mínimo, 15 anos de idade completos na data da prova. Já para o certificado do ensino médio, a idade mínima exigida é 18 anos.
Quem tem necessidades especiais pode solicitar atendimento especializado durante o período de inscrições.
PROVAS
O Encceja Exterior é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação. A nota mínima exigida é de 100 pontos nas provas objetivas e de cinco pontos na redação.
Os resultados do Encceja podem ser usados de duas formas. O participante que conseguir a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas e na redação tem direito à certificação de conclusão de ensino fundamental ou do ensino médio. O participante que conseguir a nota mínima exigida em uma das quatro provas, ou em mais de uma, mas não em todas, tem direito à declaração parcial de proficiência.
LOCAIS DE PROVAS
As provas serão aplicadas na Bélgica (Bruxelas); Espanha (Barcelona e Madri); nos Estados Unidos (Boston, Houston, Nova Iorque e Miami); na França (Paris); Guiana Francesa (Caiena); Holanda (Amsterdã); Itália (Roma); no Japão (Nagoia, Hamamatsu e Tóquio); em Portugal (Lisboa); no Reino Unido (Londres), na Suíça (Genebra) e no Suriname (Paramaribo).

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