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134 mortes confirmadas

Com tempo firme, trabalho de buscas por vítimas em Brumadinho é retomado

Corpo de Bombeiros disse que helicópteros poderão ser utilizados, mas ainda há risco de chuvas durante a tarde

Publicado em 

05 fev 2019 às 10:49

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 10:49

Bombeiros trabalham nas buscas por vÌtimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG) Crédito: Alex de Jesus | O Tempo
O trabalho de buscas por vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, foi retomado na manhã desta terça-feira (5), pelas equipes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o tempo na região está firme e helicópteros poderão ser utilizados. Apesar da melhoria no clima, ainda há previsão de chuvas durante a tarde.
Equipes de bombeiros militares e alguns voluntários estão sendo encaminhados ao local para a realização de buscas a pé, com barcos, helicópteros, cães, escavadeiras, máquinas anfíbias e drones.
À pedido de uma família, por volta das 11h30 a movimentação de helicópteros será interrompida próxima a um cemitério onde haverá um sepultamento.
O último balanço dos bombeiros, divulgado na segunda-feira, apontava 134 mortos, dos quais 120 foram identificados, e 199 desaparecidos.

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