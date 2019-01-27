Com risco de romper, barragem em Brumadinho comporta até 4 mi/m3

A capacidade da barragem 6 da Vale em Brumadinho, que corre o risco de romper, em Brumadinho, Minas Gerais, é de 3 a 4 milhões de metros cúbicos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
Anteriormente, o depósito de água era avaliado como tendo 1 milhão de metros cúbicos, mas, em reunião com engenheiros da Vale, o número foi alterado. A barragem 6 fica ao lado da barragem 1, de rejeitos, que rompeu na sexta-feira, 25.
O acesso ao centro de Brumadinho foi fechado, assim como a ponte onde passa o Rio Paraopeba. Há risco de novo rompimento.