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Governo Federal

Com pandemia, 51% dos servidores federais estão em home office

De acordo com o informado pelo Governo, há 487 casos confirmados de coronavírus no funcionalismo federal, entretanto, dados não são definitivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 14:30

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 14:30

Homem trabalhando com notebook no colo em home office: cuidados com a postura
Apenas os 167 mil funcionários das unidades administrativas que encaminharam informações ao ministério Crédito: Freepik
Com a pandemia do novo coronavírus, 51% dos servidores públicos federais passaram a trabalhar em home office, informou o Ministério da Economia nesta quarta-feira (6).
Levantamento da pasta mostra que, até sexta-feira (1º), o número de casos confirmados de Covid-19 entre servidores federais chegou a 487.
Os dados não são definitivos porque abrangem apenas os 167 mil funcionários das unidades administrativas que encaminharam informações ao ministério -quase metade dos órgãos não responderam no prazo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O governo federal tem hoje 597 mil servidores civis ativos, de acordo com o painel estatístico de pessoal disponibilizado pelo Ministério da Economia.
A coleta das informações é feita por meio de uma ferramenta disponibilizada aos órgãos pela internet.
"A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal tem buscado ao máximo a colaboração dessas unidades gestoras, para a atualização semanal dos dados e para obter informações sobre a totalidade dos servidores", informou em nota.

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