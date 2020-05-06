Com pandemia, 51% dos servidores federais estão em home office

Com a pandemia do novo coronavírus, 51% dos servidores públicos federais passaram a trabalhar em home office, informou o Ministério da Economia nesta quarta-feira (6).
Levantamento da pasta mostra que, até sexta-feira (1º), o número de casos confirmados de Covid-19 entre servidores federais chegou a 487.
Os dados não são definitivos porque abrangem apenas os 167 mil funcionários das unidades administrativas que encaminharam informações ao ministério -quase metade dos órgãos não responderam no prazo.
O governo federal tem hoje 597 mil servidores civis ativos, de acordo com o painel estatístico de pessoal disponibilizado pelo Ministério da Economia.
A coleta das informações é feita por meio de uma ferramenta disponibilizada aos órgãos pela internet.
"A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal tem buscado ao máximo a colaboração dessas unidades gestoras, para a atualização semanal dos dados e para obter informações sobre a totalidade dos servidores", informou em nota.