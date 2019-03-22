Com medo de ataques, faculdades do interior de SP cancelam aulas

Faculdade de Direito de Franca Crédito: Google Street View

Uma série de boatos de ataques a faculdades de Franca (a 400 km de São Paulo) fez duas instituições suspenderem as aulas nesta sexta-feira (22).

A propagação em redes sociais de uma suposta ameaça indiscriminada a todos assustou pais e alunos e rapidamente se propagou, sendo o estopim para a suspensão das aulas.

A FDF (Faculdade de Direito de Franca) e a Unifacef (Centro Universitário Municipal de Franca), ambas autarquias municipais, também cancelaram todas as atividades administrativas.

"Por determinação da Reitoria, as aulas e as atividades administrativas [...] estão suspensas por motivo de segurança de estudantes, professores, funcionários e demais pessoas que frequentam regularmente o Unifacef", diz trecho do comunicado da instituição de ensino.

As postagens compartilhadas em redes sociais, com erros de português e gírias, apontam para uma ação orquestrada por um grupo, não identificado.

"Eu e meu amigos ta planejando um ataque la viu e o bixo vai pegar amanha [hoje, sexta]", diz trecho do texto. Nas postagens, os supostos autores do ataque se referem à FDF como "brejão", em alusão à região da cidade em que está localizada.

O comunicado de suspensão das atividades foi feito pelas instituições ainda durante a madrugada desta sexta. Não está definido se as aulas voltarão normalmente na segunda-feira (25).

A suposta ameaça está sendo investigada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.