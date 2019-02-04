Com fortes chuvas, bombeiros concentram buscas no rio Paraopeba

Com fortes chuvas em Brumadinho, bombeiros concentram buscas no rio Paraopeba Crédito: O Tempo

Com a forte chuva que atingiu a área da tragédia em Brumadinho na madrugada e que persiste na manhã desta segunda-feira (04), os bombeiros concentram as buscas por corpos no rio Paraopeba, em botes e a pé nas margens.

Os militares foram retirados das chamadas áreas quentes, onde estima-se haver mais possibilidade de resgates, e parte deles foi realocada por terra para o local onde a lama encontrou o rio, a cerca de 10 km da barragem que rompeu no dia 25. O uso de helicópteros foi suspenso.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros , tenente Pedro Aihara, as chuvas facilitam a localização de corpos boiando, por exemplo, mas no geral atrapalham. Há risco de deslizamentos dos rejeitos que nos últimos dias estavam ficando cada vez mais secos, o que impede o uso de máquinas pesadas e dificulta o avanço das equipes por terra.

No total, há cerca de 400 pessoas trabalhando nas buscas: 200 militares mineiros, 100 de outros estados e 64 da Força Nacional, além de voluntários. Caso a chuva pare nas próximas horas, o que não está previsto, parte deles pode voltar às áreas quentes.

De acordo com Aihara, a redução no número de corpos encontrados à medida que o tempo passa já era esperada.

"Nos primeiros dias eles estavam em níveis superficiais, era mais fácil localizá-los e retirá-los. Agora o trabalho é muito mais meticuloso, também para não prejudicar a identificação", disse.

Ele afirmou que as buscas "certamente" vão demorar meses, "mesmo que sejam quatro ou cinco", e repetiu que as equipes só vão parar quando for impossível, por causa da decomposição dos corpos. Citou a tragédia de Mariana (MG), em que morreram 19 pessoas e os trabalhos duraram mais de três meses.