Com forte temporal, bloco de Claudia Leitte interrompe folia em SP Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de cantar o seu maior sucesso, "Bolha de Sabão", a chuva começou a cair forte na Barra Funda na tarde deste sábado (09) e a cantora Claudia Leitte interrompeu o bloco após algumas canções. Parte dos foliões tentou escapar se dirigindo para fora da avenida Marquês de São Vicente e os mais corajosos continuaram no trio de apoio, ainda comandado por Gilmelândia.

A previsão de encerramento no bloco do Facebook era às 18h.

Os termômetros marcaram mais de 35ºC durante todo o desfile. Chegou a chuviscar em alguns momentos, mas a tempestade começou no fim da última música, por volta das 17h.

BAIANA SYSTEM

Depois de três horas de desfile com a chuva ameaçando mas não caindo, o Baiana System terminou sua apresentação no pós-Carnaval de São Paulo sob forte temporal.

O grupo mesclou músicas seu recém-lançado terceiro disco, "O Futuro não Demora", com hits de sucesso como "Lucro" e "Playsom", levando o público ao delírio.