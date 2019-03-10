Com forte temporal, bloco de Claudia Leitte interrompe folia em SP

Depois de cantar o seu maior sucesso, "Bolha de Sabão", a chuva começou a cair forte na Barra Funda na tarde deste sábado (09) e a cantora Claudia Leitte interrompeu o bloco após algumas canções. Parte dos foliões tentou escapar se dirigindo para fora da avenida Marquês de São Vicente e os mais corajosos continuaram no trio de apoio, ainda comandado por Gilmelândia.
A previsão de encerramento no bloco do Facebook era às 18h.
Os termômetros marcaram mais de 35ºC durante todo o desfile. Chegou a chuviscar em alguns momentos, mas a tempestade começou no fim da última música, por volta das 17h.
BAIANA SYSTEM
Depois de três horas de desfile com a chuva ameaçando mas não caindo, o Baiana System terminou sua apresentação no pós-Carnaval de São Paulo sob forte temporal.
O grupo mesclou músicas seu recém-lançado terceiro disco, "O Futuro não Demora", com hits de sucesso como "Lucro" e "Playsom", levando o público ao delírio.
A maior parte dos foliões correu para a estação Luz do metrô, mas o acesso em frente à praça da Luz foi fechado, o que gerou gritos de protesto do público que se esconde sob a marquise.