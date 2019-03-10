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Antes das 18h

Com forte temporal, bloco de Claudia Leitte interrompe folia em SP

Parte dos foliões tentou escapar se dirigindo para fora da avenida Marquês de São Vicente

Publicado em 

09 mar 2019 às 22:25

Publicado em 09 de Março de 2019 às 22:25

Com forte temporal, bloco de Claudia Leitte interrompe folia em SP Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de cantar o seu maior sucesso, "Bolha de Sabão", a chuva começou a cair forte na Barra Funda na tarde deste sábado (09) e a cantora Claudia Leitte interrompeu o bloco após algumas canções. Parte dos foliões tentou escapar se dirigindo para fora da avenida Marquês de São Vicente e os mais corajosos continuaram no trio de apoio, ainda comandado por Gilmelândia.
A previsão de encerramento no bloco do Facebook era às 18h.
Os termômetros marcaram mais de 35ºC durante todo o desfile. Chegou a chuviscar em alguns momentos, mas a tempestade começou no fim da última música, por volta das 17h.
BAIANA SYSTEM
Depois de três horas de desfile com a chuva ameaçando mas não caindo, o Baiana System terminou sua apresentação no pós-Carnaval de São Paulo sob forte temporal.
O grupo mesclou músicas seu recém-lançado terceiro disco, "O Futuro não Demora", com hits de sucesso como "Lucro" e "Playsom", levando o público ao delírio.
A maior parte dos foliões correu para a estação Luz do metrô, mas o acesso em frente à praça da Luz foi fechado, o que gerou gritos de protesto do público que se esconde sob a marquise.

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