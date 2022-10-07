Com declarações antigas de Dallagnol, vídeo engana ao dizer que Lula pode perder candidatura por causa da Lava Jato

Não é verdade que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode perder a candidatura à Presidência em 2022 por causa de uma denúncia da Operação Lava Jato, como sugere um post no TikTok. A postagem, que usa um vídeo de 2016, engana ao afirmar que Lula é acusado de corrupção e pode ficar inelegível