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Pandemia

Com ameaça de terceira onda, teste de Covid tem novo pico em farmácias

Segundo a Abrafarma, associação que representa as redes de drogarias., a demanda bateu novo recorde na semana de 24 a 30 de maio, com mais de 371 mil atendimentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2021 às 19:03

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 19:03

Teste de Covid-19
O índice de casos positivos se mantém em torno de 25% há três meses, segundo Sérgio Mena Barreto, presidente da Abrafarma.  Crédito: TV Gazeta
A ameaça de uma terceira onda da Covid-19 no Brasil parece ter impulsionado a procura por testes rápidos nas farmácias. A demanda bateu novo recorde na semana de 24 a 30 de maio, com mais de 371 mil atendimentos, segundo a Abrafarma, associação que representa as redes de drogarias. O pico anterior aconteceu no período de 15 a 21 de março deste ano, com aproximadamente 353 mil testes. Foi exatamente naquela semana que São Paulo endureceu a quarentena com toque de recolher. ​
Ainda segundo o monitoramento da Abrafarma, foram quase 88 mil casos confirmados na última semana de maio, perdendo apenas para as cerca de 92 mil testagens positivas no pico de março.
O índice de casos positivos se mantém em torno de 25% há três meses, segundo Sérgio Mena Barreto, presidente da entidade. ​

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