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Ex-presidente

Collor pede desculpas por confisco da poupança após 30 anos

O pedido de desculpas acontece mais de 30 anos após o anúncio do Plano Collor 1, em 16 de março de 1990. Collor disse que não via alternativa viável na época.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 15:09

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 15:09

Senador Fernando Collor
Senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello usou o Twitter em meio à pandemia de coronavírus para falar sobre o confisco da poupança Crédito: Geraldo Magela/Senado
O ex-presidente da República Fernando Collor de Mello pediu perdão nesta segunda-feira (18) pelo confisco de saldos de cadernetas de poupança e contas correntes em março de 1990. Pelo Twitter, o agora senador disse que acreditou que as medidas radicais poderiam conter a inflação.
O pedido de desculpas acontece mais de 30 anos após o anúncio do Plano Collor 1, em 16 de março de 1990. "Acreditei que aquelas medidas radicais eram o caminho certo. Infelizmente errei. Gostaria de pedir perdão a todas aquelas pessoas que foram prejudicadas pelo bloqueio dos ativos", escreveu.
Collor disse que o objetivo central de sua equipe era conter a hiperinflação de 80% ao mês e que não via alternativa viável na época. A situação econômica do país, segundo ele, prejudicava os mais pobres e as "pessoas estavam morrendo de fome".
"Era uma decisão dificílima. Mas resolvi assumir o risco. Sabia que arriscava ali perder a minha popularidade e até mesmo a Presidência", diz a publicação. "Quisemos muito acertar. Nosso objetivo sempre foi o bem do Brasil e dos brasileiros."
Nas últimas semanas, o ex-presidente tem reforçado sua presença nas redes sociais e abriu espaço para internautas enviarem perguntas. "Respondo toda e qualquer questão, mas o volume tá muito grande e vou aos poucos."

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