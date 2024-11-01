Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Colisão de aviões da FAB tem pouso de emergência e piloto ejetado em SP
Acidente aéreo

Colisão de aviões da FAB tem pouso de emergência e piloto ejetado em SP

Aeronaves se chocaram durante um voo de instrução em Pirassununga (SP), nesta sexta-feira (1°)

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 15:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2024 às 15:49
SÃO PAULO - Duas aeronaves T-27 Tucano da FAB (Força Aérea Brasileira) se chocaram na manhã desta sexta-feira (1º) durante um voo de instrução em Pirassununga (SP).
Uma aeronave pousou em segurança. Já a outra caiu em uma região desabitada.
O piloto conseguiu se ejetar da aeronave, informou a FAB. Em seguida, ele foi resgatado por uma equipe de salvamento. Não há informações sobre o estado de saúde do profissional.
Avião modelo Tucano, da Força Aérea Brasileira
Aeronave do modelo Tucano, da Força Aérea Brasileira, envolvido em acidente Crédito: Divulgação
Em nota, a FAB esclareceu que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aviação Força Aérea Brasileira Acidente aéreo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados