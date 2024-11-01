Colisão de aviões da FAB tem pouso de emergência e piloto ejetado em SP

SÃO PAULO - Duas aeronaves T-27 Tucano da FAB (Força Aérea Brasileira) se chocaram na manhã desta sexta-feira (1º) durante um voo de instrução em Pirassununga (SP).

Uma aeronave pousou em segurança. Já a outra caiu em uma região desabitada.

O piloto conseguiu se ejetar da aeronave, informou a FAB. Em seguida, ele foi resgatado por uma equipe de salvamento. Não há informações sobre o estado de saúde do profissional.

Aeronave do modelo Tucano, da Força Aérea Brasileira, envolvido em acidente Crédito: Divulgação