Colisão de aviões da FAB tem pouso de emergência e piloto ejetado em SP

SÃO PAULO - Duas aeronaves T-27 Tucano da FAB (Força Aérea Brasileira) se chocaram na manhã desta sexta-feira (1º) durante um voo de instrução em Pirassununga (SP).
Uma aeronave pousou em segurança. Já a outra caiu em uma região desabitada.
O piloto conseguiu se ejetar da aeronave, informou a FAB. Em seguida, ele foi resgatado por uma equipe de salvamento. Não há informações sobre o estado de saúde do profissional.
Em nota, a FAB esclareceu que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram.