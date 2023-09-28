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Em Santa Catarina

Colégio demite professora gravada ensinando linguagem neutra a alunos

Aluno teria gravado a professora sem ela saber e divulgou o vídeo; diretora da escola afirmou que a docente foi demitida e os pais foram informados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 set 2023 às 08:54

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 08:54

Colégio demite professora gravada ensinando linguagem neutra a alunos
Colégio demite professora gravada ensinando linguagem neutra a alunos Crédito: Reprodução
Uma professora de Língua Portuguesa foi demitida do Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição, em Videira (SC), após um aluno publicar um vídeo da docente ensinando linguagem neutra para os estudantes.
Sem saber que estava sendo gravada, a professora diz em parte do vídeo: "Se você fosse uma [pessoa] não-binária [...] e te ofendesse ser chamada de "todos", porque "todos" não abrange teu 'tipo' de gênero [sic], você teria que engolir, porque você é minoria".
Após a divulgação em massa do vídeo na internet, a diretora Anelisa Derissio Mantoani demitiu a docente, que não teve a identidade divulgada, e enviou um comunicado aos pais. Segundo a mensagem, publicada na última sexta-feira (22), a professora lecionava para três séries do ensino fundamental.
No site do colégio, a proposta pedagógica apresentada é capacitar os alunos a se posicionarem "de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais". Outro trecho fala em "garantir um convívio social democrático", desenvolvido em "respeito, cooperação e solidariedade".
A reportagem entrou em contato com a escola e falou com duas funcionárias, que não quiseram se identificar. Uma delas disse apenas "que a questão foi resolvida" e "informada aos pais". A outra informou que o "caso foi resolvido internamente".
A reportagem tentou entrar em contato com a professora demitida, mas não teve sucesso. O espaço segue aberto para manifestação.

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