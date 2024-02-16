Cobra com duas cabeças é capturada em clínica médica em SC

Uma cobra-de-duas-cabeças que estava em uma clínica médica foi resgatada nesta quinta-feira (15) pela manhã em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O réptil Amphisbaenia, conhecido popularmente como cobra-cega, estava em uma sala de espera atrás de cadeiras. ''O bicho estava desesperado para sair daquele local e as pessoas estavam bem nervosas'', contou o biólogo Gilberto Ademar Duwe.