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Susto

Cobra com duas cabeças é capturada em clínica médica em SC

O animal vive a maior parte do tempo embaixo da terra e raramente sai para o ambiente externo, mas foi achado em sala

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 12:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 fev 2024 às 12:14
Uma cobra-de-duas-cabeças que estava em uma clínica médica foi resgatada nesta quinta-feira (15) pela manhã em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.  O réptil Amphisbaenia, conhecido popularmente como cobra-cega, estava em uma sala de espera atrás de cadeiras. ''O bicho estava desesperado para sair daquele local e as pessoas estavam bem nervosas'', contou o biólogo Gilberto Ademar Duwe.
  • A parte da cabeça e da cauda são muito parecidas e por isso é chamada de ''cobra-de-duas-cabeças''. Ela não tem os olhos desenvolvidos e a visão é o sentido que menos precisa devido aos hábitos dela.

  • O animal vive a maior parte do tempo embaixo da terra e raramente sai para o ambiente externo. A chuva dos últimos dias no bairro Vila Nova pode ter favorecido a saída, explicou o biólogo.

  • O réptil não é peçonhento. Apesar disso, ele pode morder caso se sinta ameaçado em uma situação.

  • A cobra foi solta em uma região de mata sem casas nas proximidades. 

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