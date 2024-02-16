Cobra com duas cabeças é capturada em clínica médica em SC

Uma cobra-de-duas-cabeças que estava em uma clínica médica foi resgatada nesta quinta-feira (15) pela manhã em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O réptil Amphisbaenia, conhecido popularmente como cobra-cega, estava em uma sala de espera atrás de cadeiras. ''O bicho estava desesperado para sair daquele local e as pessoas estavam bem nervosas'', contou o biólogo Gilberto Ademar Duwe.
- A parte da cabeça e da cauda são muito parecidas e por isso é chamada de ''cobra-de-duas-cabeças''. Ela não tem os olhos desenvolvidos e a visão é o sentido que menos precisa devido aos hábitos dela.
- O animal vive a maior parte do tempo embaixo da terra e raramente sai para o ambiente externo. A chuva dos últimos dias no bairro Vila Nova pode ter favorecido a saída, explicou o biólogo.
- O réptil não é peçonhento. Apesar disso, ele pode morder caso se sinta ameaçado em uma situação.
- A cobra foi solta em uma região de mata sem casas nas proximidades.