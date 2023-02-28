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Afastamento

CNJ abre processo e afasta Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato no Rio

Responsável pelos processos derivados da extinta operação em tramitação no Rio de Janeiro, Bretas é alvo de três reclamações disciplinares
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 fev 2023 às 19:03

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 19:03

SÃO PAULO - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu nesta terça-feira (28) afastar o juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Ele é o responsável pelos processos derivados da extinta Operação Lava Jato em tramitação no Rio de Janeiro.
Os conselheiros também abriram investigações internas sobre a conduta do juiz. O afastamento vale até a conclusão do procedimentos.
O juiz Marcelo Bretas
Marcelo Bretas tem condutas internas na Operação Lava Jato investigadas pelo CNJ Crédito: Reprodução
O julgamento ocorreu a portas fechadas porque o caso foi colocado em sigilo. A transmissão ao vivo da sessão do CNJ foi interrompida e quem acompanhava presencialmente a votação precisou deixar o plenário.
Os processos administrativos foram abertos a partir de três reclamações disciplinares contra o juiz. Ele foi acusado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de negociar penas, orientar advogados, pressionar investigados e combinar estratégias com o Ministério Público Federal (MPF) em acordos de colaboração premiada. A representação da OAB teve como base denúncias do advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho.
Outra reclamação foi apresentada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que acusa o juiz de usar o cargo para tentar prejudicá-lo na campanha eleitoral de 2018. Trechos de uma delação premiada que atingiam o então candidato a governador foram vazados. Paes acabou derrotado no segundo turno pelo ex-juiz Wilson Witzel, que não chegou a terminar o mandato e foi cassado em meio a denúncias de corrupção.
A terceira reclamação partiu do corregedor do CNJ, Luis Felipe Salomão, após uma fiscalização extraordinária apontar 'deficiências graves dos serviços judiciais e auxiliares' na 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

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