Clínica de reabilitação em Goiás é fechada por maus-tratos a pacientes

Córrego onde os homens eram obrigados a beber água não tratada Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Goiás

A Polícia Civil de Goiás, junto a outros órgãos, realizou uma operação após receber denúncias de tortura e maus-tratos de uma clínica contra os pacientes. Após as investigações, as atividades da instituição foram encerradas. Ao todo, setenta e cinco homens eram internos no espaço, e seis deles eram menores de idade. A maioria dos pacientes era formada por dependentes químicos e havia pessoas com problemas mentais.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Antônio André Santos Júnior, os homens eram espancados e tinham de beber água não tratada, retirada de um córrego próximo. Devido ao consumo da água, era comum que sofressem com diarreia e vômitos. O valor mensal pago a clínica era de R$1.300 a R$1.400 por mês, segundo o delegado, e as famílias das vítimas não tinham acesso direto ao que ocorria dentro da clínica. O nome da clínica não foi divulgada pela polícia.