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Rio de Janeiro

Cliente destrói móveis de loja com machado após se irritar com atraso

O homem foi autuado por "dano qualificado" e "exercício arbitrário das próprias razões". Ele pagou fiança e responderá ao processo em liberdade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 abr 2024 às 13:59

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 13:59

Imagens que circulam na internet mostram o homem destruindo os móveis da loja com um machado
Imagens que circulam na internet mostram o homem destruindo os móveis da loja Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Armado com um machado, um homem destruiu diversos móveis em uma loja no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. O homem foi a loja reclamar de um móvel comprado e que após um mês ainda não tinha sido entregue. Caso aconteceu na segunda-feira (7).
Ao tentar cancelar a compra, o cliente foi avisado que teria que pagar uma multa de 15%. Irritado, o homem foi embora. O cliente voltou com um machado pouco tempo depois e começou a destruir armários. As imagens foram registradas em um vídeo. Nele, é possível ouvir o homem gritando: "Filma aí. Me processa. Todo mundo vai saber".
O homem foi autuado por "dano qualificado" e "exercício arbitrário das próprias razões". Ele pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.

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