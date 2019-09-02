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Barão de Cocais

Circulação de trem de passageiros em trecho de MG é retomada

Agora, quem sai de Vitória e de Belo Horizonte faz todo o trajeto de trem

Publicado em 

02 set 2019 às 15:34

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 15:34

Trem da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) Crédito: Agência Vale/Divulgação
A circulação do trem de passageiros entre as estações de Belo Horizonte e Dois Irmãos, em Barão de Cocais (MG), foi retomada em sua totalidade no último domingo (1º).
De acordo com informações da Vale, a retomada integral da circulação foi possível após uma empresa internacional de consultoria com atuação independente atestar a segurança das operações ferroviárias nas proximidades da mina Gongo Soco, em Minas Gerais.
Com o risco de rompimento de talude em Barão dos Cocais, a circulação de trens no trecho havia sido interrompido em maio e era feito por meio de ônibus alugados pela empresa. Agora, os passagens que saem de Vitória e de Belo Horizonte fazem todo o trajeto de trem.
Outras informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000.

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