Cinco pessoas permanecem internadas após suposto envenenamento em Barueri

Pessoas em situação de rua são amparadas após beberem líquido de uma garrafa oferecida ao grupo e passarem mal Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A polícia identificou um homem que seria uma nona pessoa que se intoxicou após consumir a bebida de uma garrafa, por volta das 8h30 deste sábado (16) em Barueri (Grande SP), que foi entregue a um morador de rua, horas antes do mesmo dia, na região da cracolândia, centro da capital paulista.

"Essa nova vítima deu entrada no hospital por volta das 18h, com os mesmos sintomas das outras oito pessoas: pupilas dilatadas, tremedeira e taquicardia", explicou o delegado plantonista Celso Luiz de França, da Delegacia Sede de Barueri.

O policial acrescentou que Paulo Cézar Pedro, 41 anos, teria consumido o líquido da garrafa, ajudado a socorrer as outras vítimas e, depois, passado mal.

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Segundo a polícia, a garrafa, de 480 ml, teria sido entregue a Vinicius Salles Cardoso, 31, que teria recebido o objeto quando pediu dinheiro a uma pessoa, ainda não identificada, na região da cracolândia -conhecida por ser frequentada por usuários de drogas.

A reportagem apurou que, na quarta-feira (13) moradores de rua, entre eles Cardoso, teriam se desentendido com seguranças de um estabelecimento comercial, localizado na região central de Barueri. A Polícia Civil investiga se o incidente possa ter motivado o crime. "Verificamos se o alvo era o Vinicius", disse um policial que acompanha o caso.

INVESTIGAÇÃO

O mesmo policial acrescentou que o líquido dentro da garrafa teria um cheiro semelhante ao de pesticida. O material será periciado nesta segunda-feira (18), pelo Instituto de Criminalística. A polícia também requisitou exames toxicológicos e de dosagem alcoólica de todas as vítimas.

A polícia analisa três circuitos de câmeras de monitoramento, que registraram as vítimas no centro de Barueri. Investigadores verificam se alguma câmera também registrou o momento em que a garrafa foi entregue ao morador de rua no centro de São Paulo, para identificar o eventual suspeito pelo crime.

Morreram após a ingestão do líquido o desempregado Edson Sampaio da Silva, de 40 anos, e os moradores de rua Luiz Pereira da Silva, 49, Marlon Alves Gonçalves, 39, e Denis da Silva, 33.

Permanecem internatos, em estado estável, Silvia Helena Euripes, 54, Vinicius Salles Cardoso, 31, Sidnei Ferreira de Araújo Leme, 38, e Renilton Ribeiro Freitas, 43, que segundo a polícia está em estado grave.

Todas as vítimas foram primeiramente encaminhadas ao Sameb (Serviço de Atendimento Médico Especializado de Barueri), de onde foram transferidas, ainda na noite de sábado, para o Hospital Municipal de Barueri Francisco Moran.

A polícia ainda vai colher os depoimentos dos sobreviventes, a partir do momento que eles tiverem condições físicas para isso.

ENTERRO

O pai de Marlon, o aposentado Oswaldo Gonçalves, afirmou após enterrar o filho que a vítima tinha problemas com álcool "há muitos anos". "Tentei ajudar ele arrumando empregos, mas ele não parava em nenhum e voltava para a rua". Ele não quis dar mais detalhes sobre o filho.

A reportagem apurou que, até por volta das 16h deste domingo (17), outras duas vítimas também foram sepultadas. A Identidade delas não foi informada.